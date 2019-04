cuntegn

Svizra - FINMA avertescha da collaps tar immobiglias da rendita

La FINMA avertescha da privels en il sectur da las immobiglias da rendita svizras. La surveglianza federala dals martgads da finanzas è da l’avis ch’i dovria mesiras per calmar il martgà e per impedir in collaps. Quai ha declerà Mark Branson a la conferenza da medias annuala da l'autoritad.