Sche la PCD propona proxim venderdi duas u trais persunas per l'elecziun en il Cussegl federal saja anc avert, ha ditg Gerhard Pfister, il president da la PCD a la «Samstagsrundschau» dal radio SRF.

«Forsa datti be dunnas»

El possia bain s'imaginar che la PCD proponia be dunnas, ha ditg Pfister. La finala decidia la cumpetenza. Dumandadas sajan sur tut las abilitads da manar e da lavurar en in team.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra PCD: Las candidatas ed il candidat per la successiun da Leuthard

Per la PCD èn sa mess a disposiziun trais dunnas ed in um per l'elecziun da la successiun da Doris Leuthard. Quai èn Viola Amherd, Elisabeth Schneider-Schneiter, Heidi Z'Graggen e Peter Hegglin.

RR novitads 16:00