Franschisas duain crescher per 50 francs

Ils custs da sanadad creschan ad in crescher. Dapi l'onn 1996 èn ils custs sa dublegiads. Il Cussegl federal propona d'augmentar las franschisas per 50 francs, sche la media dals custs da sanadad per mintga persuna segirada è 13 giadas pli auta che la franschisa da basa d'actualmain 300 francs.

Pli paucas consultaziuns dal medi

La finamira da l'adattaziun è da reducir las consultaziun dal medi pervi da cas da bagatella e d'augmentar il sentiment da responsabladad envers ils custs da sanadad. Plinavant duai vegnir introducì il principi da chaschunader tar la cassa da malsauns.

Accepta il parlament la proposta, sche quinta il Cussegl federal d’augmentar las franschisas per l'emprima giada en dus onns.

