Las medemas societads gestiunarias sco fin qua – Salt, Sunrise e Swisscom – han acquistà en il rom d'ina aucziun novas frequenzas. Uschia ha communitgà la Cumissiun federala da communicaziun ComCom. Ils concerns da telecommunicaziun pon duvrar las frequenzas per ils proxims 15 onns.

Las 380 milliuns che Salt, Sunrise e Swisscom pajan, retschaiva la Confederaziun. Cun 195,6 milliuns francs ha la Swisscom pajà il pli bler per las frequenzas. Salt ha investì 94,5 milliuns francs e Sunrise 89,2 milliuns francs. L'aucziun ha cumenzà tar 220 milliuns francs.

Svizra fa via

La tecnologia da 5G duaja far via per novas applicaziuns. Tranter auter per diever medicinals, per vehichels autonoms ni era per crear e colliar vinavant raits. En l'Europa tutga la Svizra tar in dals emprims pajais che metta a disposiziun frequenzas da 5G a gestiunaris da la rait, ha annunzià ComCom.

