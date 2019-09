Nagina donaziun da sem per dunnas omosexualas ch'èn maridadas

Legenda: La demo da «famiglias d'artg» avant la chasa federala a Berna. Keystone

Dunnas omosexualas ch'èn maridadas na duain er en l'avegnir betg survegnir access a la donaziun da sem. Quai almain sch'i va tenor la cumissiun per dumondas giuridicas dal Cussegl naziunal.

Il sboz davart la lètg per tuts na fiss uschiglio betg acceptabel per la maioritad, argumentescha la cumissiun.

En la consultaziun han la maioritad dals participants acceptà la donaziun da sem per pèrs lesbics. Da las partidas èn però be la PS, ils Verds e la PLD s'exprimidas persuenter. Per la PCD èn anc memia bleras dumondas avertas e la PPS è encunter.

