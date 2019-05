Ils premis per l'onn 2018 èn vegnids surdads a Berna. Tut ils 19 salvavitas survegnan in diplom d'onur e vitiers datti nov giadas ina medaglia da bronz respectiv d'argient.

Dus policists e trais uffants

Tranter ils undrads èn dus policists da la polizia chantunala da Berna. Els han spendrà l'avrigl 2018 ina dunna che ha vulì far suicidi. La dunna era ida a la staziun da Münsingen sin ils binaris. Ils dus policists han stuschà la dunna giu dals binaris curt avant ch'il tren è arrivà.

Tar ils uffants undrads sa tracti da trais buobs tranter 9 e 14 onns. Trais ulteriuras persunas vegnan undradas per avair spendrà persunas en il traffic or da situaziuns privlusas.

La fundaziun Carnegie Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La fundaziun Carnegie datti dapi il 1912 en Svizra. Dapi lura ha ella undrà prest 8'600 persunas e dà or passa 3,2 milliuns. Per il pli èn ils daners ids a contribuziuns per sustegnair ils confamigliars da salvavitas ch'èn morts.

«I va per gidar insatgi auter»

La fundaziun accentuescha en sia communicaziun, ch'ils salvavitas n'hajan ni agì en levsenn ni be vulì la gloria u l'onur. I giaja en quest mument per gidar insatgi auter. Per far quai giajan questas persunas savens en il ristg da perder l'atgna vita.

