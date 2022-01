La vischnanca Gambarogno en il Locarnese vul nizzegiar la dumonda per pudair dar nova vita ad in aclaun giud via.

Cumprar in «rustico» per in franc

La vischnanca tessinaisa Gambarogno vul dar nova vita als «rusticis» – damai a las pitschnas chasas da vacanzas ch’èn vegnidas fatgas or dad ina stalla. Ella ha lantschà in’ acziun speziala cun il titel «Cumprar in «rustico» en ruina per in franc».

Blers interessents

Lunsch sur la vischnanca e bleras curvas en quests rusticis ch'ins po cumprar per in franc. Bleras chasas èn per part dadas ensemen. Tuttina èn tschients da persunas gia s’annunziadas tar la vischnanca. Els n’hajan betg quintà cun uschè bler interess, di il president da la vischnanca. Forsa n’hajan blers betg realisà tge che cumprar uschè in «rustico» vul dir. Renovar in tal «rustico» custa numnadamain plirs 10'000 francs e cuzza ditg.

Quants rusticis che Gambarogno po insumma vender per quest pretsch simbolic dad in franc decidan las autoritads chantunalas dal Tessin quest onn.

Rustico Avrir la box Serrar la box Il rustico è ina pitschna chasina construida or da crappa e cun in tetg da crappa. Oriundamain vegnivan ils «rustici» duvrads sco abitaziun u stalla. Ozendi vegnan quellas chasinas savens duvradas sco chasas da vacanzas.

Legenda: © OpenStreetMap contributors

Ord l'archiv

A Sciaga han ins il 2019 era pudì cumprar in rustico per in pretsch simbolic dad 1 franc. Era là han ins studì renovar quel tenor tschertas perscripziuns.