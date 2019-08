Gieus da computer sajan ina cultura marcanta dal 21-avel tschientaner, ha ditg Berset en ses pled. Ultra da quai ha el discurrì d'in grond potenzial cultural ed economic.

Cun plirs tschientmilli visitadras e visitaders tutga la Gamescom tar las pli impurtantas exposiziuns da la branscha da gieus internaziunala en l'Europa. La 11avla ediziun dura fin ils 24 d'avust.

Legenda: Alain Berset ha avert il stan svizzer a l'exposiziun da gieus da computer a Cologna. mad

Gia per la setavla giada ha la fundaziun culturala Pro Helvetia organisà il stan per ils sviluppaders da gieus svizzers. Part a la delegaziun svizra fa tranter auter il studio «Momo-pi» da Bulle che ha per ses gieu «Persephone» gist gudagnà il Top 10 Award Google Play al Indie Games Festival 2019 en il Giapun e ch'è vegnì premià sco «best new game» tant sin Apple Store sco er sin Google Play.

