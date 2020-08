Hotels, bars e restaurants han gì il fanadur in terz damain giasts ch'avant in onn. Quai scriva l'associaziun professiunala Gastrosuisse.

Il pli fitg è la svieuta sa reducida en las citads ed aglomeraziuns. Sper ils lais ed en las muntognas saja la reducziun pli pitschna. Per blers hotels e restaurants saja la situaziun anc adina critica. La mesadad dals manaschis haja vinavant lavur curta.

Damain svieuta er il fanadur

L'entira restauraziun ha tenor GastroSuisse nudà en media ina perdita da la svieuta da 31,8 fin 66,5% en cumparegliaziun il fanadur 2019. "Sche la situaziun cuntinuescha, dovri ulteriuras mesiras da sustegn, per spendrar interpresas ed evitar ina reducziun da las plazzas", hai num dal president da GastroSuisse, Casimir Platzer.

Passa la mesadad dals manaschis è tenor la retschertga dependent da lavur curta; ina pussaivladad, che sto cuntinuar per tut pretsch

La situaziun saja per blers manaschis critica. Ord quest motiv stoppian ins er far tut il pussaivel per evitar ina segund'unda d'infecziuns.