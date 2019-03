La Partida socialdemocratica saja da principi perina cun la PLD e la PCD. La PS vul ina cunvegna da basa cun l'UE. Els vegnian dentant er a far tut per proteger il nivel da pajas en Svizra. Entaifer la PS datti dentant differenzas tar quest'opiniun.

«Gea a l'Europa, gea per proteger las pajas»

Quai ch'il Cussegl federal haja preschentà na saja nagin contract che saja negozià a fin, ha ditg Christian Levrat a la radunanza da delegads da la PS. La Svizra stoppia discurrer cun l'Uniun europeica, er sajan impurtantas dumondas da discussiunar cun ils chantuns ed ils partenaris socials. La discussiun davart la cunvegna da basa cun l'UE è per Levrat dentant il mument sur tut teoria. Il proxim temp stoppia la Svizra respunder trais dumondas en quest connex:

la votaziun davart l'iniziativa da desditga da la PPS

la votaziun davart la nova lescha d'armas e

la votaziun davart la refurma da taglia ed AVS

Rumper la maioritad dretga

Il schef da la partida ha plinavant accentuà quant impurtant ch'i saja da rumper la maioritad dretga da la PPS e da la PLD en il Cussegl naziunal. Ins stoppia vegnir dal regress al progress, e dal conservativ al futur.

Nus stuain volver la logica a Berna.

Ils puncts centrals en il cumbat electoral da la PS èn la premias per las cassas da malsauns, l'egualitad, lavur per tuts e la protecziun dal clima. Perquai ha la partida er approvà il project «lavur e scolaziun per tuts» e suttascrit l'iniziativa da glatschers «Per ina Svizra cun nulla emissiuns da CO2».

Sommaruga parta malpazienza dals giuvenils

Er la Cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha pledà per la protecziun dal clima. Ella vul ina cooperaziun cun la quala il l'ambient, las plazzas da lavur e la populaziun pon profitar. La politica stoppia instradar uss la via. En quest punct partia ella la malpazienza dals giuvenils.

Nus essan l'emprima generaziun che senta en il mintgadi quant stentus e chara che la midada dal clima è. Nus na pudain betg be numnar ils problems.

Gea per far pli severa la lescha d'armas

La PS ha plinavant decidì la parola da dir gea per far pli severa la lescha d'armas. L'Uniun europeica aveva fatg pli sever la lescha d'armas, suenter ch'i aveva dà las attatgas terroristicas a Paris, il 2015. Sco stadi da Schengen sto uss er la Svizra adattar la lescha.

Gia il settember passà aveva la partida decidì da dir gea a la refurma da taglia ed AVS.

