Casinos duain en l'avegnir pudair porscher gieus per daners en l’internet. Paginas d’internet da gieus per raps da casinos da l’exteriur vegnan perencunter scumandadas e serradas en Svizra. Il gea a la lescha è pli cler che spetgà. Tenor las ultimas retschertgas sa pudeva spetgar mo in gea tranter 55 e 58%.

L’uniun da Casinos svizra sa mussa surpraisa dal cler gea a la lescha da gieus per daners. L’uniun giavischa in levgiament da taglia per il cumenzament – sco agid per ils casinos.

«les jeux sont faits»

Per la ministra da gustia Simonetta Sommaruga è la lescha da gieus per daners la cuntinuaziun da la politica da gieus per daners. Ella beneventa il gea a l’urna.

Gieus per daners sa po mo laschar tiers sut disposiziuns spezialas. Quels mainan in grond risico cun sai.

A la maisa da gieu haja quai num «les jeux sont faits», ha Sommaruga ditg davant las medias a Berna. Tar ina votaziun saja quai auter: las vuschs èn dumbradas, ma la lavur cuntinua. Il Cussegl federal vul realisar la lescha da gieus per daners per il cumenzament dal 2019.

Bassa participaziun

En tut han radund 1'326'000 ditg gea a la lescha – radund 492'200 persunas han ditg na. Il pli grond sustegn è vegnì dals chantuns francofons e dal Tessin. Il pli pauc sustegn è vegni dals chantuns Soloturn e Sviz.

La participaziun a l’urna è tar 33,7%. Uschè ina bassa participaziun tar ina votaziun davart ina lescha n'hai betg dà dapi il 2012.

Geldspielgesetz Project federal: Bundesgesetz über Geldspiele GEA 72.9% 1'325'982 Vuschs

Na 27.1% 492'247 Vuschs Participaziun a la votaziun 33.7% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basel-Landschaft Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuschatel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

Tge vul la lescha? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La lescha nova sa basa sin la cuntraproposta a l’iniziativa dal pievel «Per gieus per daners en servetsch dal bainstar public» ch’il suveran ha acceptà il 2012. La lescha prevesa ch'era offriders da gieus per daners en l’internet ston pajar taxas e garantir ina protecziun suffizienta dals giugaders. Ina part centrala da la lescha è che offriders da l’exteriur na duain betg dastgar porscher gieus per daners en l’internet en Svizra. Las paginas en l’exteriur duain vegnir bloccadas. In’ulteriura midada prevesa che gudogns d'enfin ina milliun francs èn deliberads da la taglia. Plinavant vegn stgaffida la basa legala per pudair persequitar la manipulaziun da scumessas da sport.

RR novitads d'elecziuns