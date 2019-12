Ils abitants da la citad da Turitg ston anc ina giada (gia per la quarta giada) votar davart il stadion dal Hardturm. La cuminanza d'interess «Freiräume Zürich» ha dumagnà da rimnar passa 5'000 suttascripziuns per il referendum - necessarias fissan stadas 2'000 suttascripziuns.

Raschun per far il referendum è che la cuminanza d'interess è da l'avis ch'il project da la Credit Suisse e HRS Immobilien saja concepì a moda nuschaivla per l'ambient. Probabel vegn il suveran da Turitg a votar il matg 2020 davart la concepziun dal project.

La fin d'october han las partidas PLD, PPS, Verdliberals, PEV ed AL en il parlament da la citad ditg gea al plan da furmaziun, la PS è s'abstenida da la vusch ed ils Verds han ditg na. Ina nova discussiun davart il plan è sulet pussaivel sur il referendum. Quai è uss capità.

RTR novitads 15:00