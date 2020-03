Per interpresas duai esser pussaivel da trair giu da la taglia chastis ch'i han survegnì en l'exteriur. Quai dentant be sut duas cundiziuns. A questa proposta da cumpromiss è il Cussegl naziunal sa cunvegnì. La fatschenta pronta per la votaziun finala.

Duas premissa

Trair giu da la taglia chastis pon interpresas per l'ina sch'il chasti cunterfà a la lescha da la Svizra e per l'autra sche quel che sto pajar la taglia vegn da far cler a moda plausibla ch'el u ella haja fatg tut per sa cuntegnair confurm al dretg.

La fracziun amez è stada da l'avis ch'i dovria quai cumpromiss. Cunter fatschentas svizras dettia l'exteriur chastis pli severs ch'encunter las atgnas fatschentas. Er la Partida populara svizra ha sustegnì quel cumpromiss.

Ina minoritad cotschen-verda è s'engaschada per la proposta dal Cussegl federal. Lez ha fatg attent che l'incumbensa saja stada da lavurar or ina lescha che na laschia tiers nagina deducziun da la taglia.

