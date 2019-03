Il concern da tecnica sanitara svizzer Geberit ha fatg il 2018 in gudogn da record e paja or ina pli gronda dividenda. Il gudogn operativ è creschì per stgars 6% sin 868 milliuns francs, in nov record.

Tranter auter han contribuì a l'augment la pli gronda svieuta, pretschs pli auts e l’avertura da duas fabricas en Frantscha. Engrevgià il quint han ils pretschs creschents per materia prima e pli auts custs da persunal.

Ils acziunaris profiteschan d’ina dividenda da bunamain 10,8 francs per aczia. Ils ultims 8 onns ha Geberit adina augmentà la dividenda.

Svieuta per l'emprima giada sur 3 millliardas

Gia il schaner ha Geberit dà enconuschent la svieuta. Lezza è s'augmentada per 5,9% sin 3,08 milliardas francs. Vers la fin da l'onn è il creschament s'accelerà. Ils martgads europeics èn creschids. Il pli impurtant martgà per Geberit, la Germania, ha nudà in plus da 3,1% entant ch'il martgà en Svizra è creschì per 1,5%.

