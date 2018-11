Che l'auto-controlla e la disciplina hajan desditg tar tscherts collegas, saja deplorabel, uschia il president da la citad envers las medias. Las spesas vegnian a sa sbassar. Il sistem da controlla saja vegnì meglierà substanzialmain e la transparenza saja vegnida augmentada. La procura publica sa fatschenta il mument dals quints da spesas dals cussegliers da la citad.

Entant ha il cusseglier da la citad Guillaume Barazzone (PCD) concedì sbagls en chaussa spesas e pajà enavos a la citad passa 50'000 francs. El aveva be per l'onn 2017 incassà 42'000 francs per spesas.

Er il president da la citad sez, Sami Kanaan, ha incassà radund 27'000 francs spesas da la citad. Quellas stettian però tuttas en connex cun sia funcziun politica. El possia declerar tut las spesas, uschia Kanaan.

