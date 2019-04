Genevra vul in moratori davart las antennas da 5G sin il territori dal chantun. Il parlament ha approvà ina moziun che pretenda enconuschientas scientificas independentas davart donns per la sanadad e quai avant ch'abolir quest moratori. Tranter auter è vegnì ditg en il parlament chantunal da Genevra, ch'ils concerns da telecommunicaziun declerian als consuments che 5G saja il medem sco 4G. L'ambient vegnia però engrevgià adina pli fitg d'undas electromagneticas e nagin enconuschia las consequenzas per la sanadad.

