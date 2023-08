Suenter ina transplantaziun da magugl per tractar cancer dal sang na sajan tar in um nagins virus da HI pli da constatar en il corp, ha communitgà l'Ospital universitar da Genevra. Uschia vala il pazient sco guarì da HIV. A Brisbane en l'Australia vegn preschentà in studi davart quest cas en il rom da la conferenza internaziunala da HIV.

Sin l'entir mund valan mo tschintg persunas sco probabel guaridas d'ina infecziun cun HIV suenter ina transplantaziun da magugl. En tut quels cas aveva il donatur ina mutaziun da gen che vala sco resistenta cunter il virus. Il cas dal pazient a Genevra sa differenzieschia dentant da quels cas. Il donatur n'haja betg gì quella mutaziun. Questas novas enconuschientschas pudessan manar a novas scuvertas, hai num vinavant en la communicaziun.