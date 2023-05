A Genevra returna Pierre Maudet en la regenza. Il politicher da 45 onns, ch'era sa retratg suenter in'affera da polit, vegn sin posiziun sis dal segund scrutini. Uschia reprendan ils burgais la maioritad en la nova regenza, cun far quatter sezs. La regenza cumpiglia uss quatter dunnas, in record per Genevra.

Legenda: Ha in motiv da festegiar: Pierre Maudet è enavos en la regenza da Genevra. Keystone

Ils resultats mussan che blera glieud da Genevra stat anc adina davos Pierre Maudet. Quel aveva sa retratg da la regenza pervia d'in viadi dispitaivel ad Abu Dhabi. Quel è vegnì pajà da la famiglia roiala dad Abu Dhabi. Il 2022 è Pierre Maudet vegnì sentenzià dal Tribunal federal pervia d'acceptaziun d'in avantatg.

La nova regenza genevrina

Nathalie Fontanet, PLD

Anne Hiltpold, PLD

Thierry Apothéloz, PS

Antonio Hodgers, Verda

Delphine Bachmann, AdC (nov)

Pierre Maudet, LJS (Libertés et Justice sociale)

Carole-Anne Kast, PS (nov)

Betg pli reelegida è vegnida Fabienne Fischer da la partida verda. Ed or da la regenza è crudà il «Mouvement citoyens genevois», ina partida dretga. La participaziun a l'elecziun è stada tar 40,27%.