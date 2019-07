Tar las demonstraziuns èsi vegnì tar confruntaziuns violentas tranter aderents ed adversaris dal president. Quel sa chattà il mument a Genevra per in inscunter cun l’opposiziun. Las forzas da segirezza han duvrà squittas d'aua e gas lacrimogen cunter ils demonstrants, rapporta in collavuratur da l'agentura da novitads Keystone-SDA. Pervi da las confruntaziuns n'haja però nagin stuì ir en l'ospital, ha communitgà la polizia.

Demonstraziuns cunter reschim politic

En l’anteriura colonia da la Frantscha regia dapi plirs onns in conflict. Biya, il president dal Camerun, è dapi il 1982 en uffizi. Ils demonstrants crititgeschan il reschim dal president ch'ha 86 onns. Il Camerun stoppia finalmain democratic. Quella dictatura dettia gia dapi bunamain in mez tschientaner, agiunta l'um dal Camerun che vva gia dapi trais decennis en l'exil.

La Svizra emprova da intermediar tranter las duas partidas da dispita.

RR novitads 18:00