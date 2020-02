En Svizra datti in ulteriur cas da Corona. In informaticher da 28 onns ch'è turnà da Milaun è vegnì testà positiv sin il virus, han communitgà las autoritads.

L'um saja turnà avant trais dis da Milaun, ha ditg Laurent Paoliello, pledader dal departament da sanadad da Genevra. Suenter ses return haja el prendì si contact cun in medi, che haja lura ordinà il test. Mesemna saira haja el lura survegnì il resultat positiv. Pervi dal scleriment ch'è vegnì fatg silsuenter, sajan radund 15 persunas en il conturn da lavur u privat da l'um uss a chasa en quarantina.

Desditg salon dad uras Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il salon dad uras a Genevra «Watches anc Wonders» vegn desditg pervi dal virus da Corona. Quai han ils organisaturs communitgà. La fiera vess gì dad esser ils 25 fin ils 29 d'avrigl.

Dus cas en Grischun

Entant han las autoritads grischunas er confermà ch'i haja dus cas da Corona en Grischun. Las duas persunas sa chattian en l'ospital e sajan isoladas.

Schlargià capacitad dals labors

Er en il chantun Argovia haja dà in test positiv, han las autoritads declerà. Dentant spetgan ins là anc sin la conferma dal resultat entras il labor da referenza a Genevra. Las autoritads da sanadad han entant schlargià il dumber da labors che pon far ils tests da Corona sin 10 che han ina capacitad da far 1'000 tests a di.

Emprim cas confermà en il Tessin

Igl è il segund cas en Svizra, quai dasper l'um da 70 onns en il Tessin, che ha medemamain survegnì il virus durant ch'el è stà a Milaun.

Fond naziunal lantscha iniziativa da perscrutaziun

Per promover la perscrutaziun enturn il virus da Corona ha il Fond naziunal svizzer decidì da metter a disposiziun plirs milliuns a perscrutaders da diversas spartas. I saja l'emprima giada ch'il fond mettia a disposiziun meds finanzials per cas d'urgenza. Ils 6 da mars veglian ins lantschar in appel, hai gì num sin Twitter. La publicaziun per pudair perscrutar il virus da Corona è limitada fin la segunda mesadad dal mars.

Las scuvertas duain gidar a chapir meglier il virus. Plinavant veglian ins perscrutar la reacziun clinica ed er tge consequenzas ch'il virus ha per il sistem da sanadad ils proxims dus onns.

Uschia pudais sa proteger meglier

La Confederaziun lantscha ina gronda campagna d'igiena per far attent la populaziun, co ins vegn da sa proteger dal virus da Corona. I vala da lavar savens e bain ils mauns cun savun e da starnidar en il cumbel u en in faziel da palpiri. Quel duessan ins suenter dismetter correct.

En cas da dumondas u malsegirezzas pon ins era contactar la hotline da la Confederaziun:

Infurmaziuns da la Confederaziun: Per tut las dumondas en connex cun il virus da Corona ha l'Uffizi federal da sanadad indrizzà in telefon d'agid: 058 463 00 00 Quest numer è occupà mintga di da las 8:00 fin las 18:00 uras. Ulteriuras informaziuns porscha il BAG online sin www.bag.admin.ch, il link avra en ina nova fanestra

