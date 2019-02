Genevra sustegna cunvegna per scumond d'armas atomaras

Genevra sustegna la cunvegna internaziunala per in scumond d'armas atomaras, en connex cun in appel mundial da citads. La regenza da Genevra ha communitgà oz ch’ins veglia exprimer cun il sustegn ils quitads davart il privel d’armas atomaras. L’appel è vegnì lantschà da l’organisaziun cunter armas atomaras ICAN che ha ses sez a Genevra.

L'ultim temp è la tensiun tranter ils Stadis Unids e la Russia s'augmentada. Omadus pajais èn sa retratgs da la cunvegna davart il scumond da tuttas rachetas atomaras che pon sgular ina distanza tranter 500 e 5'500 kilometers.

Fin il fanadur 2017 avevan passa 120 pajais declerà da vulair suttascriver in scumond per armas atomaras. Be stgars la mesadad ha dentant er fatg quai enfin uss.

Adina dapli squitsch

Il Cussegl federal ha decidì l'avust 2018 da betg suttascriver la cunvegna. Las raschuns encunter sajan pli gravantas che las schanzas potenzialas. Quai na pericliteschia betg la tradiziun umanitara, hai gì num. La decisiun da la regenza è vegnida crititgada fermamain. Mez december ha il parlament pretendì dal Cussegl federal da suttascriver il contract e da preschentar quel al parlament, per confermar quel.

RR novitads 18:00