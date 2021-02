La Swiss reducescha vinavant sia purschida: Da l’eroport a Genevra pon ins a partir dad immediat be pli sgular a Turitg ed a Frankfurt. Quai ha communitgà la societad aviatica.

Ina raschun per la reducziun saja ch’i na dettia a Genevra anc nagina infrastructura da far tests da corona. Er a l’eroport da Turitg haja Swiss reducì sia purschida. Las mesiras valian almain fin la fin dal mais. Bigliets per sgols che sajan vegnids annullads, possian vegnir midads u restituids gratuitamain.