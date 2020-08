Proteger meglier la glieud en las chasas da vegls, quai pretenda il president dals medis d'attempads, Andreas Stuck. Ils vegls en las chasas sajan ferm pertutgads da la pandemia da corona di il medi en in'intervista cun las gasettas da Tamedia. Gist là saja la mortalitad spezialmain auta. Perquai pretenda il president dals medis da geriatria in concept da protecziun naziunal per chasas d'attempads e da tgira. E tenor el n'èsi betg mo da pussibilitar visitas en chasas mabain da promover talas. Quai duai esser pussibel grazia ad in concept da proteziun naziunal.

Plinavant è Stuck dal maini ch'ins n'haja fatg nagut fallà cun la pandemia. Nus n'essan betg stà preparà sin ina tala pandemia. Ussa saja da trair las conclusiuns ord corona, pertge la crisa na saja anc ditg betg terminada.