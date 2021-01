300 bands svizras prendan part al pli grond open air da la Svizra. Quel open air n'ha dentant betg propi lieu.

Acziun solidarica per la scena da musica

A partir dals 11 da schaner pon ins cumprar bigliets per l'open air. Ils daners vegnan rimnads e partì tranter las bands. Las bands han era pudì annunziar lur tecnicists e bookers per survegnir ina part da quels daners. Per sustegnair las pli pitschnas bands han bleras grondas bands perfin desistì sin lur daners.

Era bands grischunas fan part

Tranter las 300 bands èn gronds nums en la musica Svizra, sco era pli pitschnas bands. Era bands grischunas fan part al festival: 77 Bombay Street, Bibi Vaplan, Gimma, Kaufmann, Pascal Gamboni, Ursina e Chiara.