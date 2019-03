«Giardina 2019» – Eldorado per fans da curtgin ed iert

Decoraziuns da curtgin per mintga gust.

Flurs artistics per embellir ils curtins.

Schizunt in oldtimer è da chattar a a Giardina.

Sculpturas per il curtin chattan ins tranater auter er a la Giardina.

Radund 300 expositurs da l'entira Svizra e da l'exteriur preschentan lur products quels dis a Turitg. Per il Grischun è tranter auter l'ARGO represchentada cun in stan.

Digitalisaziun era tema

Mintg'onn sa drizza il focus da la «Giardina» sin dus temas. Quest onn è quai per l'ina «Lieus preferids en curtin». Ils expositurs a la «Giardina» preschentan ideas co ch'ins po drizzar en il curtin cun ina nota persunala, uschia ch'il curtin daventa in bischu.

Per l'autra è er la digitalisaziun en tut sias fassettas tema a Turitg. Differentas gruppas da project preschentan pussaivladads digitalas per la planisaziun dad iert e curtin - ma er ideas da levgiar las lavurs en iert cun agid tecnologic.

