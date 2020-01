Tar las preparativas per la festa d'avertura dals gieus olimpics da giuvenils a Losanna è ina dunna vegnida blessada grevamain il mardi. La dunna da 35 onns saja crudada ord 5 meters autezza sin il glatsch – i sa tractia dad ina patinadra artistica da la Russia. Ella saja vegnida transportada grev blessada en l’ospital universitar da Losanna, ha communitgà la polizia. La patinadra artistica saja en privel da vita.

Durant las emprovas per sia preschentaziun saja la dunna vegnida tratga da rintgs da metal en l'autezza. Quels sajan stads fermads via in cabel cun in motor vi dal palantschieu sura da la halla da glatsch. Ord motivs nunenconuschents haja la patinadra artistica tuttenina pers l'equiliber e saja crudada.

Ils gieus olimpics da giuvenils cuzzan davent dals 9 fin ils 22 da schaner. L'avertura ha lieu sco planisà la gievgia saira.

RTR novitads 12:00