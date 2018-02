Venderdi saira èn vegnids surdà per la 11avla giada en il stadion da halla a Turitg ils pli impurtants premis da musica da la Svizra – ils «Music Awards 2018». Il grond victur – il rappunz Nemo. Betg main che quatter premis ha il giuven da 18 onns da Bienna gudagnà.

Gist 4 «Swiss Music Awards» per Nemo

Tranter auter ha Nemo survegnì in Swiss Music Award sco meglier artist sin tribuna e per il meglier hit. Actualmain fa Nemo ina pausa creativa sco el aveva annunzià gia avant in temp.

Da nov posseda il rappunz Nemo totalmain 5 «Swiss Music Awards». Il davos onn ha il giuven da 18 onns obtegnì il premi per il «SRF 3 Best Talent» 2017.

En tut èn artistas ed artists naziunals ed internaziunals vegnids onurads en 12 categorias. Las bleras decisiuns èn crudadas cun votar online. Sulet per tscherner il meglier hit haja dà in voting da telefon ed sms.

Swiss Music Awards 2018 SRF 3 Best Talent 2018 Crimer Best Female Solo Act Eliane Best Male Solo Act Nemo Best Group Züri West Best Breaking Act Nemo Best Live Act Nemo Best Act Romandie Danitsa Best Album Züri West «Love» Best Solo Act International Ed Sheeran Best Breaking Act International Rag'n'Bone Man Best Group International Imagine Dragons Best Hit International Ed Sheeran «Shape of You» Tribute Award Martin Ain (Celtic Frost) Best Hit Nemo

