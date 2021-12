La dunna cun in'enorma passiun per linguatgs

Cun be 24 onns ha Giuanna Caviezel avant 4 onns surpiglià la plazza sco manadra dal post da translaziun rumantsch a Berna. Cunquai è ella daventada la pli giuvna scheffa dal post federal ch'è sco emprim vegnì manà da Rico Valär e suenter da Bettina Vital. Uschia è Giuanna Caviezel responsabla per la translaziun rumantscha da tut ils documents da la Confederaziun.

Cler, sun jau respunsabla per tut las translaziuns sin nivel federal – dentant n'hai jau insumma nagin maletg da mai sco scheffa per esser sincera.

Surpiglià quest post ha ella suenter avair fatg il bachelor da translaziun a Genevra – e durant ses studi da master en sociolinguistica a Berna. Damai – in zic in auter job da studenta, dentant sco fatg per Giuanna Caviezel.

Era tar sia lavur da master – ch'è dal reminent vegnida onurada cun il premi da facultad per il meglier diplom dal semester – è ella sa deditgada al rumantsch ed ha perscrutà ord tge motivs che differents grossists en la Surselva dovran il rumantsch en lur stizuns.

In svilup che sa mussa en mia retschertga è ch'il rumantsch vegn ozendi valità sco in plus, sco insatge unic, insatge spezial.

Per la dunna da Vrin è il linguatg rumantsch daventà adina pli impurtant ils davos onns – e perquai è ella er enorm leda, ch'ella po cun sia lavur da mintgadi contribuir a la promoziun ed il mantegniment dal rumantsch. Ella è persvadida ch'ella vegn durant sia entira vita a sa deditgar en x-ina furma al rumantsch.