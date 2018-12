Andreas Auer, expert e defensur dal federalissem en ina, è mort il venderdi passà cun 70 onns. Auer, burgais da Fideris, è naschì il 1948 a Cuira. El ha fatg carriera sco giurist dal dretg public – quai tant sco academicher ma er sco cussegliant en la pratica giuridica.

Genevra sco center da carriera

Sia carriera ha el fatg per gronda part a Genevra, nua ch’el ha er fundà il Center universitar da dretg umanitar internaziunal. A Genevra ha il Grischun docì 28 onns (1980-2008) dretg constituziunal. Il 2008 ha el midà per tschintg onns a Turitg sco professer per dretg public. Quai resorta da sia biografia publitgada da l’Universitad da Turitg.

Activitad academica naziunala ed internaziunala

En il rom da sia activitad universitara haja el docì dentant er en divers lieus en l'ester. Tar sias staziuns tutgavan tant Paris, Roma e Berkeley sco eir Dakar, Bamako u Ouagadougou.

En Svizra ha Auer sa fatg in grond num sco expert ed er sco aderent da la democrazia directa. Uschia ha el fundà il Center per democrazia ad Aarau il 2009.

