La raschun saja ch'il stadi e la baselgia sa maschaidian memia fitg. Sin basa da sias valurs liberalas na possia el betg pli giustifitgar questa problematica. Quai ha Giuseppe Gracia communitgà envers las medias. Gia durant ses temp sco pledader da l'uvestgieu haja el gì quest giavisch.

Dapi onns hai jau crititgà la baselgia naziunala svizra, la maschaida tranter stadi e baselgia, tranter auter sch'i va per entradas da la taglia.

La raschun ch'el extrescha pir uss è la suandanta, sco el conferma envers RTR:

Aut onurari da la Baselgia catolica per l'avertura d'ina exposiziun

Tenor kath.ch, ina servetsch dal center da medias catolic, survegn Giuseppe Gracia in aut onurari per avrir ina exposiziun organisada da la Baselgia catolica. Kath.ch fa la renfatscha ch'el na paja betg pli daners a la baselgia, ma prendia encunter daners da quella per avrir ina exposiziun. Giuseppe Gracia di envers RTR il suandant sin la renfatscha da kath.ch:

Vinavant catolic

El sa considereschia anc vinavant sco catolic, tutgia dentant tar quels che veglian abolir las baselgias statalas, ha ditg Gracia envers l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Giuseppe Gracia è stà dapi il schaner 2011 l'incumbensà da l'uvestg da Cuira per medias e communicaziun – il mars 2021 ha el alura visà sia plazza. Avant era el stà il schef da communicaziun da l'uvestgieu da Basilea.