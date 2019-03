Cumbatter per mesiras cunter la midada dal clima gea, far midadas concretas però na: Giuvenils han posiziuns arbitrarias sch'i va per la politica dal clima.

Tge che pertutga la politica dal clima han giuvenils posiziuns arbitrarias.

Quai mussa ina retschertga da l’institut gfs berna ch'il Blick ha publitgà.

D'ina vart èn 69% da l'opiniun ch'ils umans stoppian agir immediat per franar il stgaudament climatic e 65% pretendan mesiras radicalas da la politica. Da l'auter maun refusan circa tuttina blers (66%) mesiras concretas, sco scumonds da motors da diesel u benzin. Sch'i va per l'agen cumportament lu è er be ina minoritad pronta da desister, per exempel da sgular u da magliar charn.

Retschertga online

Venderdi vulan sin l'entir mund milliuns giuvenils ir sin via per la protecziun dal clima. Cun 70% sustegna la grond part dals giuvenils la chauma. L'activista Greta Thunberg, che ha inizià la gronda chauma, na vegn betg guardada sco idol. 53% dals giuvenils pensan ch'ella vegn surstimada.

Per la retschertga ha gfs berna dumandà 2'000 giuvenils tranter 15 e 25 onns. La retschertga è vegnida fatga online tranter il 1. ed 8 da mars.

