Ina tenuta moderna, sch'i va per l'egualitad tranter um e dunna e carriera en general, ina tenuta tradiziunala, sch'i va per l'agen futur. Quai han giuvens creschids svizzers tenor in studi da l'universitad da Basilea.

Cura che giuvens creschids survegnan uffants vegnan els en in dilemma. Ils umens vesian sa sez sco nutrider principal da la famiglia. En il medem mument veglian els esser preschents per lur uffants. Ils umens lavurassan gugent parzialmain 80%, lur conturn da lavur na saja però betg flexibel avunda per reducir il pensum da lavur. Els s'engaschan dentant er betg activ per midadas, per exempel tras in engaschament politic.

Tenor las dunnas dovria cletg d’avair in schef che pussibilitescha da pudair lavurar ed esser mamma. Ellas s'identifitgeschan dentant pli savens che pli baud sur lur clamada ed ellas teman da perder lur independenza sch'ellas vegnan tar mamma. Mirar per ils daners na vesan ellas però betg sco lur responsabladad, mirar dals uffants però bain! Ellas vesan la tgira dals uffants sco lur incumbensa principala.

Studi a lung temp

Il studi è vegnì fatg durant ils davos 18 onns. Var 6'000 giuvenils èn en il decurs dals onns vegnids dumandads davart lur via en la vita da creschids ed en lur vita professiunala. Silsuenter han els tschernids var 48 giuven creschids e fatg intervistas pli detagliadas.

