Per var 40% è l'emprim lockdown avant in onn stà in temp difficil, quai che pertutga la situaziun da scola e da lavur. Il pli ferm han però ils contacts socials ed ils hobis mancà als giuvenils tranter 12 e 19 onns. Quai mussa in studi da la ZHAW.

Tenor il studi James da la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas ZHAW han giuvenils en Svizra fatg tras l'emprim lockdown a moda fitg differenta: Dus tschintgavels dals dumandads han resentì las midadas en scola e tar la lavur sco difficilas. Ina quasi medem gronda gruppa ha dentant gì nagins problems cun las midadas.

Differenzas tar las premissas per emprender a distanza

Per questas experientschas pudessan differents aspects socials e famigliars giugar ina rolla impurtanta, hai num en il studi. En famiglias cun bassas entradas manchia per exempel l'infrastructura tecnica e quai fetschia pli difficil da suandar l'instrucziun digitala a distanza. En pli stoppian giuvenils or da famiglias cun damain access a scolaziun pli savens emprender sulets.

Il pli ferm han ils amis e las amias mancà

Durant l'emprim lockdown hai disturbà il pli ferm ils giuvenils tranter 13 e 19 onns, ch'els n'han betg pudì inscuntrar ses amis e sias amias sco usità. Quai han inditgà 66% dals dumandads. E per 58% èsi stà il pli grev ch'els n'han betg pudì far lur hobis.

Ord perspectiva da la psicologia da svilup na fetschia quai betg surstar, concludan ils auturs dal studi. Per giuvenils sajan ils contacts cun persunas da la medema vegliadetgna e libertads dador la chasa paterna essenzials per il svilup da lur persunalitad.

Scuvert la televisiun sco med d'infurmaziun

Tenor il studi datti er en egl che la giuventetgna s'infurmescha dapi la pandemia puspè pli savens via la televisiun. La primavaira avant in onn hajan bunamain dus terzs dals giuvenils inditgà la televisiun sco funtauna d’infurmaziun impurtanta per s’infurmar davart il tema corona. Per cumparegliar: Il 2018 avevan sulet in terz dals giuvenils inditgà la televisiun sco funtauna d'infurmaziun impurtanta.

953 giuvenils èn vegnids dumandads tranter il matg ed il zercladur dal 2020 per il studi James actual. Perquai che las scolas eran serradas è l'enquista vegnida fatga via formular online enstagl da direct – sco ils onns avant – en las lecziuns da scola.

