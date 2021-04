Las stresas da schelira permanenta ch'èn sdregliadas èn uschè grossas sco anc mai. Al Schilthorn en il chantun Berna è il terren sdreglià la stad fin en ina profunditad dad 11 meters ed er sin il pass dal Flüela sajan ils emprims 3 meters sdregliads.

Las temperaturas da l'aria en ils auts, sajan stadas durant l'enviern fin ad 1° Celsius pli autas che la media dals davos onns. Latiers haja dà gia baud naiv ch'haja isolà il terren.

Sco schelira permanenta vala terren ch'è schelà sur onn. En Svizra è quai radund 5% da la surfatscha. Sdreglia quest terren, perda quel stabilitad ed i po dar bovas u crudadas da crappa.

Pli chaud er en stresas anc scheladas

Er en las stresas pli basas han las temperaturas per part surpassà las temperaturas da record dal 2015. Uschia è la temperatura al Stockhorn tar Zermatt VS s'augmentada en 20 meters profunditad per 0,8°C.