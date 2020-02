Il 2019 ha il concern da minieras e materia prima Glencore scrit cifras cotschnas, cunzunt pervi da pretschs pli bass per materia prima ed amortisaziuns. Sut il stritg resulta in minus da 404 milliuns dollars. Quai ha communitgà il concern cun sedia a Baar en il chantun Zug. Il 2018 aveva Glencore anc fatg in gudogn da passa 3,4 milliardas dollars. Malgrà il resultat da l’onn passà duajan ils acziunaris survegnir er quest onn ina dividenda da 20 cents per aczia.

