La munaida perda plaunsieu sia valur per il mintgadi, sur tut en temp da corona. I vegn cumprà online, en fatschenta vegn supplitgà da pajar cun charta. Munaida dovran ins sur tut per automats. Ma betg tut la munaida, na, ils da 5 èn inutils. Daco datti atgnamain anc la munaida la pli pitschna?

5 milliardas munaida è en circulaziun en Svizra, en la valur da prest 3 milliardas francs. Sch’ins mettess ella sin in munt, lura pasass ella 18’000 tonnas. Bun, ina tala paisa n’han ils da 5 raps en l’atgna bursa betg, ma tuttina pon els dar sin la gnerva, sur tut sch’ins tschertga munaida che vala insatge.

Idea d’abolir il da 5 raps è veglia

Gia duas giadas han instituziuns e politichers empruvà d’abolir il da 5 raps, il Cussegl federal ha dentant detg na. La valur emoziunala saja bler memia gronda. Vitiers vegnia, che nagina munaida vegnia empustada uschè savens tar la banca da notas, sco il da 5 raps. Pia vegnia el duvrà da la populaziun e da l’economia.

Star zuppà

Per 5 raps na pon ins cumprar nagut. Nagut auter che ina tastga da plastic en las butias grondas. Dapi ch’ins sto pajar per questas tastgas è la dumonda sa reducida per passa 80%. Questa mesira gida da spargnar radund 850 tonnas plastic ad onn en Svizra. Uschia è il da 5 raps bunamain schon in star.

Raps custaivels

Da 5 raps cun in sbagl pon schizunt esser custaivels. Il pli char da 5 raps è in da l’onn 1986. Quel vala bun 10’000 francs. Da quests da 5 datti dentant mo 16 exemplars, cunquai ch’els eran vegnids squitschads a chaschun da l’exposiziun naziunala a Genevra. Forsa èn da 5 raps betg inutils, mabain stars zuppads cun bler potenzial?