Gössi appellescha a respect

La presidenta da la PLD ha appellà a la radunanza da delegads a dapli respect en la politica. Plinavant ha la partida decidì in cler «na» a l'iniziativa No Billag.

A la radunanza da delegads da la partida liberaldemocratica a Bienna ha la presidenta da la PLD Petra Gössi appellà a respect avant las instituziuns e dapli quietezza e stil en la politica. Gössi sa dosta er cunter attatgas populisticas e disfamaziuns cunter ils cussegliers federals.

In cler «na» a l'iniziativa No Billag

En il center da la radunanza da delegads a Bienna è er stada la parola da la PLD davart l'iniziativa No Billag. Ils delegads han decidì in cler «na» a l'iniziativa suenter ina discussiun da podium tranter dus aderents da la PLD giuvna ed ils cussegliers naziunals Christa Markwalder e Hugues Hitpold, ch'han pledà per in «na» a l'iniziativa.

Dapli martgà en la politica da medias

Plinavant vulan ils delegads da la PLD dapli martgà en la politica da medias. A la radunanza ha la partida deliberà in palpiri che vul dar a medias privatas pli pauc regulaziun, dentant dapli spazi. Vitiers duain las interpresas vegnir deliberadas da la taxa da medias.

