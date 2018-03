La finamira da la Partida liberaldemocratica (PLD) tar las proximas elecziuns dal parlament federal il 2019: Vegnir la segund ferma partida, gist suenter la Partida populara svizra (PPS). Questa finamira ha la presidenta da la PLD Petra Gössi communitgà tar in'intervista cun las gasettas «Tages-Anzeiger» e »Bund».

Ella saja optimistica ch'ils liberals possian er il 2019 gudagnar vuschs. Ed uschia surpassar la Partida socialdemocrata (PS).

Elecziuns 2015 PPS: 29,4%

PS: 18,8%

PLD: 16,4%

PPS: 11,6%

In accent sin l'Europa e la digitalisaziun

Gössi spetga ch'in dals temas centrals da las elecziuns vegnia ad esser la dumonda da la relaziun da la Svizra cun l'Europa. La PLD refusia d'entrar en l'Uniun europeica, sa mettia dentant en per mantegnair ils contracts bilaterals.

Plinavant veglian ils liberals metter paisa sin la digitalisaziun e lur schanzas. La Svizra stoppia tegnair cun cun ils auters, uschiglio vegnia la Svizra a perder sia muntada sco lieu economic.

La Svizra – in sistem cun trais pols

Quitads fa a la presidenta da la PLD dentant che la Svizra sa sviluppeschia adina dapli tar in sistem cun trais pols: in pol socialistic, in naziunal-conservativ ed in pol liberal. Per sia partida saja quai problematic, perquai ch'ils anteriurs votants da la Partida cristiandemocratica, pudessan uss simpatisar cun il pol conservativ.

