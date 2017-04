Google è la terza giada en roda meglier patrun

Participants d'ina enquista han elegì Google sin l'emprim plaz, Swatch sin il segund e Lindt&Sprüngli sin il terz. L'SBB ha per l'emprima giada dumagnà il sigl en ils top 10.

Per la terza giada en roda è il concern d'internet Google il patrun il pli attractiv en la Svizra. Sin plazza dus è Swatch avant Lindt&Sprüngli. Cun Rolex (10.) e Patek Philippe (8.) èn anc duas autras fatschentas d'uras en ils emprims 10. L'SBB dumogna per l'emprima giada il sigl en ils top 10. Per la retschertga che l'interpresa Randstad ha publitgà èn vegnidas dumandadas 7'000 persunas.

En la branscha aviatica hai era dà bleras bunas vuschs. L'associaziun aviatica Swiss, l'eroport Turitg e la fabrica d'aviuns Pilatus èn sin las plazzas 4, 5 e 6. L'SBB sa chatta sin plazza 9 e Victorinox sin 7.

Sco pli impurtant criteri per mesirar l'attractivitad da lur firma han las pli bleras persunas numnà il conturn da lavur suandà da la paja, la segirezza da la plazza da lavur, la Work-Life-Balance e la flexibladad.

RR novitads 07:00