A Schaffusa an ils delegads da la federaziun confermà ier il teolog bernais per in terz temp d'uffizi. Cun questa reelecziun sa decidan ils delegads per cuntinuitad. Locher è gia dapi otg onns president dal las baselgias evangelicas da la Svizra. Per l'emprima giada è el vegnì elegì il zercladur 2010 e ha cumenzà ses uffizi l'entschatta 2011.

Dus candidats fitg variads

Cun quest votum va in'elecziun da cumbat tranter dus candidats fitg opposts a fin. Sche Rita Famos havess fatg la cursa fiss per l'emprima giada ina dunna a la testa da la Federaziun da las baselgias evangelicas. Dentant betg be la schlattaina ha differenzià ils dus candidats. Lur idea tar differents temas era fitg different. La baselgia refurmada è en ina transfurmaziun. Locher po ussa instradar la midada da la nova constituziun.

