Grev accident a Lucerna

En la citad da Lucerna è in auto siglì dumengia en damaun marvegl en ina gruppa dad umens. In um è mort, dus ulteriurs èn vegnids blessads.

Examinaziuns davart l'andament da l'accident e motivs cuntinueschan, scriva la polizia en ina communicaziun. Las unfrendas èn trais umens da la Pologna en la vegliadetgna da 37, 38 e 44 onns. In um è mort al lieu da l'accident. In auter um è grev blessà ed il terz be lev.

L'accident è capità vers las 2:15 en la Reusseggstrasse. Ils trais Polacs eran a pe sin via en direcziun Seetalplatz, cura che l'aut0 è siglì en els. Tenor la polizia saja il manischunz charrà vinavant senza tegnair airi. L'auto ha la polizia chattà. Duas persunas sajan vegnidas arrestadas. Betg cler è anc, schebain in da quels è il manischunz.

