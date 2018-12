Il car disgrazià a Turitg è pront per transportar davent.

Tar in grev accident d'in car sin l'autostrada A3 tar Turitg è la dumengia marvegl ina persuna vegnida per la vita.

Pliras persunas èn blessadas, trais grevamain.

Pertge ch'il car ha cumenzà a glischnar n'è anc betg enconuschent.

Il car era sin viadi da Genua a Düsseldorf, sco la polizia scriva. Daco ch'el ha cumenzà a glischnar ed è charrà en in mir, n'è anc betg enconuschent. Pervi da l'accident resta la via auta da la Sihl tranter Brunau e Wiedikon en omaduas direcziuns per pli ditg serrada.

