Ils stadis da l'UE prendian tuttas mesiras necessarias. Vitiers garanteschan els il sustegn a la Grezia cun trametter schuldads da l'autoritad da proteger il cunfin Frontex.

Avant avevan rapports davart in migrant che saja vegnì per la vita al cunfin da la Grazia e la Tirchia anc engrevgià las tensiuns tranter Ankara ed Athen. Medias tircas hajan rapportà ch'ina guardia da cunfin haja sajettà giu in um, plirs migrants sajan blessads. In pledader da la regenza grecca haja dementì quai e discurrì da «Fake News».

Dapi la fin d'emna na tegna la Tirchia betg pli enavos fugitivs d'ir al cunfin cun la Grezia. Pliras milli persunas èn dapi lura sa radunadas al cunfin.

