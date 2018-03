La nova lescha dad antiterror correspunda per grondas parts a las ideas da las partidas burgaisas. Era la Partida social democratica consenta a la lescha, dentant cun objecziuns criticas. Quai resulta ord la fasa da consultaziun per la nova lescha dad antiterror.

Dispitaivel è dentant l'arrest da chasa previs per persunas privlusas, senza ch'ina procedura penala è instradada. Quella vul che la polizia dastga metter en arrest da chasa persunas che muntan in privel terroristic. Plinavant pudess la polizia scumandar l'access a tschertas regiuns, sco era scumandar da bandunar il pajais. Esters pudessan puspè vegnir arrestads, sche els èn bandischads dal pajais, na pon dentant betg vegnir repatriads.

Sustegn da vart burgaisa

Las propostas da la ministra da giustia Simonetta Somaruga survegnan sustegn da la Partida populara svizra, da la Partida liberaldemocratica, da la Partida cristiandemocratica e dals chantuns. Tenor la PPS e la PCD gidan las mesiras che persunas radicalisadas na pon betg bandunar il pajais e far in act terroristic en l'exteriur.

Critica da vart sanestra

La Partida socialdemocratica e la Partida dals verd-liberals èn cunter la proposta. Tenor la PS na pon ins betg ordinar ina privaziun da la libertad senza in suspect d'avair commess in delict. Quai saja in impurtant princip ch'ins na dastgia betg dar si, scriva la PS. Era ils verd-liberals èn da l'avis che las mesiras existentas tanschan per cumbatter il terrorissem.

