Grond privel da lavinas en il nord dal Grischun

Pervia da la blera naiv ch'è crudada la sonda regia in privel da lavinas grond en las Alps.

En il nord dal Grischun vala dapi sonda saira il segund aut privel da lavinas: stgalim 4. Quai per la vart nord dal Rain en Surselva, il Partenz ed il Signuradi. En questas regiuns pon lavinas vegnir spontan, fin giu en las valladas.

Er ils proxims dis naivi vinavant: La notg bischi per part intensiv ed igl è da quintar cun temperaturas sut 0 grads. Damaun èsi surtratg ed i naiva per part vinavant. En il Signuradi poi er plover. En ils auts buffa in vent burascus. La notg sin glindesdi datti lura anc ina giada blera naiv, il cunfin da naiv crescha però puspè sin 1'400 meters sur mar.

Tenor SRF Meteo èsi vinavant da quintar cun naiv intensiva, localmain poi dar passa 1 meter naiv nova.

RR novitads 18:00