Grond privel da lavinas en tschertas parts dal Grischun

En Bregaglia e l'Engiadin'Ota è quel creschì sin stgalim quatter suenter la naiv nova ch'i ha dà dapi mesemna saira.



Per il rest dal chantun Grischun annunzia l'institut da naiv e lavinas a Tavau in privel da lavinas considerabel - stgalim 3. Sco SRF Meteo rapporta hajan ins mesirà per exempel 25 centimeters naiv nova a Samedan. Dapli naiv hai dà en il vest da la Svizra. Tenor SRF Meteo hai cunzunt dà bler en las Alps dal Vad ed en il sid da las Alps. Uss èsi dentant cunzunt anc da far quint cun naiv en las Alps dal Nord. Là poi naiver enfin gievgia saira.

Pauca naiv en la Bassa

Tenor SRF Meteo n’hai questa giada betg tanschì per blera naiv en la Bassa. Là saja localmain be vegnì alv. Cunquai che las temperaturas van ad aut en il decurs dal venderdi vegn questa naiv a luar bain spert. Era en ils culms datti temperaturas pli miaivlas. Il cunfin da naiv è la sonda tar 2000 meters. Cun la midada da l’onn vegn dentant era il cunfin da naiv puspè a bass – sin bun 1000 meters.

