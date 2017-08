Grond ristg d'ina scufla immobigliara en Svizra

Il ristg d’ina scufla immobigliara en Svizra resta vinavant auts. Uschia mussa l’index d’immobiglias da la banca gronda UBS vinavant 1,38 puncts e resta en la zona da ristg, scriva la banca gronda.

A partir da 2 puncts discurran ils experts d’ina scufla immobigliara. L’index mussa ussa 1,38 puncts e resta en la zona da ristg.

Per part haja il svilup economic positiv ed ils pretschs pli bass per proprietad procura per ina stabilisaziun, ma tuttina haja la relaziun tranter pretschs da cumpra e pretschs da locaziun cuntanschì il segund quartal 2017 in livel maximal, scrivan ils experts da la banca UBS.

Dischequiliber crescha

La chavorgia tranter chasa da proprietad ed il martgà d'abitaziuns è er creschì il segund quartal 2017. Gia dapi il 2014 èn ils pretschs da cumpra per proprietad d'abitar cuntinuadamain creschids e quai pli ferm che per locaziun da martgà.

Quai ha tranter auter da far cun ina cuntinuada sminuziun dals tschains da locaziun. La locaziun da martgà per novas locaziuns u era per relocaziuns giaschan sin il nivel da l'entschatta 2014.

