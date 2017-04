Gronda critica a la radunanza generala da la CS

A Turitg ha actualmain lieu la radunanza generala da la Credit Suisse. En il focus da la critica stattan quest onn la salarisaziun da bonus sco era la participaziun da la CS vi da la North Dakota Access Pipeline en l’USA. Tuttina han ils acziunaris approvà il rapport d'indemnisaziuns.

Da discutar han dà a la radunanza generala da la CS las perditas ed ils auts bonus per il cader, surtut per il schef da la CS Tidjane Thiam. Blers acziunaris hai disturbà ch’il schef da la banca, Tidjane Thiam ha gudagnà 10,2 milliuns francs. Quai malgrà che la CS ha fatg il 2016 ina sperdita da 2,7 milliardas.

Tuttina approvà auts bonus

Ils acziunaris da la banca gronda Credit Suisse han però tuttina approvà il rapport d’indemnisaziuns da l’onn 2016. En ina votaziun consultativa han 58% dals acziunaris approvà il rapport. L’onn avant avevan anc bun 79% ditg gea.

Ordavant avevi dà gronda critica pervia dals auts bonus per il cader. Sco l’agentura da novitads sda scriva è uss in grond obstachel per il president dal cussegl d’administraziun Urs Rohner rumì ord da pais.

Reelegì cun gronda maioritad ad Urs Rohner

La radunanza generala da la Credit Suisse ha reelegì cleramain ad Urs Rohner cun 91% sco president dal cussegl d’administraziun. Medemamain èn vegnì reelegids nov ulteriur commembers dal cussegl d’administraziun. Ils acziunaris han ultra da quai elegì nov per il cussegl d’administraziun ad Andreas Gottschling ed Alexandre Zeller.

Protest da Greenpeace

Durant il pled dal CEO da la CS Tidjane Thiam èn dus activists da Greenpeace sa laschads giu cun sugas ed han tegnì in transparent avant la tribuna cun l’inscripziun: «Stop dirty pipeline deals». Thiam ha sin quai declerà ch’el sustegnia la libertad da manifestar l'atgna opiniun ed ha cuntinuà cun ses pled. En medema chaussa ha l’Organisaziun per pievels periclitads demonstrà avant il Hallenstadion a Turitg, nua che la radunanza ha lieu.

Il protest sa drizza cunter ina pipeline en il Stadi North Dakota che duess traversar il territori dals Standing Rock Sioux. In pievel ch’ha lieus sontgs en quest territori. Els na teman betg sulet la profanaziun da quests lieus, mabain era ina contaminaziun da l’aua da baiver tras sfessas en la pipeline.

A la radunanza generala a Turitg Oerlikon èn sa participads 1640 acziunaris. Els represchentan 1,27% dal chapital d’aczias. En la sala eran uschia total 13,4 milliardas vuschs.

Dapli suonda ...