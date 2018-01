Gronda maioritad fiss per in scumond da la burka

Oz, 10:39

Onna Riedi

Ina retschertga mussa quant ambivalents ch'ils Svizzers èn vers l'Islam. Fertant ch'ina gronda maioritad è per in scumond da la burka, è quasi la mesadad da la populaziun per ina renconuschientscha uffiziala d'in Islam moderat.