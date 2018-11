Ils parlamentaris grischuns èn per la gronda part malcuntents cun il cuntegn dal pact da migraziun da l’ONU.

32 paginas e 54 artitgels. Uschè lung è il pact da migraziun da l'ONU. Tenor il Cussegl federal ademplescha la Svizra gia oz las pli bleras recumandaziuns dal pact e na stoppia perquai era betg metter sin il chau sia politica da migraziun. Plinavant na saja il pact da migraziun era betg liant. I dettia praticamain naginas consequenza per la Svizra.

Differenza tranter cuntegn ed interpretaziun

Quai vesa il cusseglier dals chantuns liberaldemocrat Martin Schmid dentant in zic auter. El haja legì mintga artitgel dal pact. Ses facit: Tranter la decleraziun dal Cussegl federal e quai che stat scrit nair sin alv en il pact dettia ina clera discrepanza.

«I va per infurmaziuns. Ma i va era per chaussas fundamentalas, ch’ins promova quasi anc la migraziun, ch’ins metta ella sin il medem nivel sco la migraziun da fugitivs e ch’ins s’oblighescha da lavurar en vista a quellas finamiras. E quai è in tut auter messadi che quai ch’ins auda adina da l’ONU ni era da la Confederaziun.» I saja perquai correct ed endretg ch'il parlament pretendia dal Cussegl federal da vegnir entretschà en las discussiuns e cunzunt era en la decisiun.

Suveran duai decider

Da quai avis è era la cussegliera naziunala Magdalena Martullo. Sia partida, la PPS, saja cleramain cunter quai pact. «En tut quai text vegn discurrì passa 100 giada dad obligaziuns. Tschels pajais pon era vegnir en Svizra e controllar nus ed imponer a nus mesiras. Igl è senz’auter liant.» Ultra da quai violeschia il pact e sias recumandaziuns era la Constituziun federala. Lezza pretendia gie che la Svizra regleschia a moda independenta la migraziun.

Il parlament stoppia perquai avair in pled en chapitel. E sch'i giess tenor ella stuessan era las Svizras ed ils Svizzers avair la pussaivladad da decider a l'urna per u cunter il pact da migraziun.

Cunter cundiziuns da lavur precaras

Ina tut autr'opiniun davart il pact da migraziun ha percunter la cussegliera socialdemocrata Silva Semadeni. El center na stettian betg ils fugitivs mabain quels che tschertgian lavur. «Sch’ins vul chapir da tge ch’i sa tracta pensain nus per exempel al Katar nua ch'i vegn construì gronds stadions e gronds edifizis per ils campiunadis da ballape. Là lavuran esters sut cundiziuns da sclavs. Quai na va betg.» Il pact veglia gist meglierar talas situaziuns precaras. Ils singuls stadis commembers restian dentant suverans en la dumonda da la migraziun, accentuescha Semadeni.

Debatta impurtanta

Natiralmain saja la migraziun in tema che la Svizra na possia betg schliar persula, di il cusseglier dals chantuns cristiandemocrat Stefan Engler. I dovria qua iniziativas sin il nivel global. Qua possia il pact esser in tal instrument. «Ins sto dentant era enconuscher ils detagls, ins sto era conuscher quai che stat tranter las lingias per pudair prender ina decisiun ed avair in’opiniun, sche quai ha influenza sin nossas leschas e sin nossas proceduras.» I saja perquai dretg e necessari ch'il Parlament federal vegnia consultà.

